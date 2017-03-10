АПЛ «Князь Владимир» планируют спустить на воду до конца лета

10 Марта 2017 года, 13:24

РОССИЯ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – Спуск на воду четвертой подлодки проекта «Борей» запланирован на конец лета 2017 года. По словам источника агентства «ТАСС», «Князь Владимир» должен быть спущен до сентября. Помимо этого ВМФ России до конца 2020 года получит два фрегата проекта 22350 с новой зенитной ракетно-артиллерийской системой с несколькими типами управляемых ракет. В настоящее время в составе флота числятся три подводные лодки типа «Борей»: «Юрий Долгорукий» входит в состав Северного флота, а «Владимир Мономах» и «Александр Невский» – Тихоокеанского.

В декабре прошлого года заместитель главнокомандующего по вооружению заявил, что серия атомных подлодок проекта 955А «Борей-А» будет завершена после создания восьмой субмарины «Князь Пожарский».

Напомним, постройка 15 новейших атомоходов проектов «Борей» и «Ясень» не уложится в сроки, обозначенные в Госпрограмме вооружений на период до 2020 года.

Фото: Севмаш