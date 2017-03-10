МЧС планирует увеличить группировку в Арктике за счет авиадесанта

10 Марта 2017 года, 13:45

РОССИЯ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – В 2017 году численность группировки МЧС России на арктическом побережье может быть увеличена. По планам министерства это произойдёт за счёт подразделений авиационных десантников. Сейчас численность группировки превышает 18 тысяч человек, сообщили в МЧС России.

На сегодняшний день в Арктике функционируют пять комплексных аварийно-спасательных центров - в Воркуте, Мурманске, Нарьян-Маре, Архангельске и Дудинке, а также арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра» в Вологодской области общей численностью 477 человек.