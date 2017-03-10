За неделю в Мурманской области подешевели куриные яйца и яблоки

10 Марта 2017 года, 14:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – За период с 27 февраля по 6 марта в Мурманской области на 4,1% подорожал картофель, об этом свидетельствуют данные Мурманскстата. Кроме того, цены на репчатый лук выросли на 2,5%.

При этом цена на куриные яйца снизилась на 3,8%, яблоки подешевели на 2,5%, белокочанная свежая капуста – на 2,2%, подсолнечное масло – на 1,7%, гречневая крупа-ядрица – на 0,9%, а охлаждённые и мороженые куры – на 0,6%.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.