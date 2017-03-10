Мурманской сёмге вновь может грозить смертельная болезнь

10 Марта 2017 года, 14:31

ЛОНДОН/ 10 марта /БИ-ПОРТ – Сотрудники ПИНРО приняли участие в заседаниях рабочей группы НАСКО, межправительственной организации по сохранению лосося в северной части Атлантического океана. Заседания прошли в Лондоне с 7 по 8 марта, в них также приняли участие ученые и менеджеры из стран – участников Комиссии НАСКО по Северо-восточной Атлантике.

Темой обсуждения стал паразит Gyrodactylus salaris – это принадлежащий к плоским червям пресноводный эктопаразит, который паразитирует на атлантическом лососе и ряде других лососевых. В случае множественных поражений покровных тканей рыбы в результате деятельности паразита, молодь лосося погибает от нарушения водно-солевого обмена.

Проблема защиты популяций атлантического лосося от распространения этого паразита приобрела чрезвычайно большое значение во всех странах Северо-Восточной Атлантики в связи с развитием аквакультуры. По состоянию на 1 января этого года полностью уничтожить паразита удалось только в 22 реках.

В реках Российской Федерации, населенных атлантическим лососем, паразит был впервые обнаружен в 1992 году на реке Кереть в Карелии. Результаты исследований показали, что паразиту потребовалось менее 5 лет для того, чтобы расселиться по всей реке, а увеличение зараженности молоди лосося сопровождалось гибелью рыбы.

Угроза дальнейшего распространения паразита на Северо-Западе России вполне реальна, отмечают исследователи, поскольку с развитием проектов по выращиванию радужной форели в садках, паразит может попасть в семужьи реки Мурманской области с посадочным материалом лососевых из других регионов.

На заседании рабочая группа НАСКО провела ревизию «дорожной карты» по сотрудничеству в области мониторинга и научных исследований, мерам по предотвращению распространения паразита и его уничтожению в зараженных реках. Одним из элементов «дорожной карты» является запрет на перевозки живой рыбы из регионов, где распространение паразита является естественным, в регионы, где обитает анадромный атлантический лосось.

Напомним, что массовая гибель популяции атлантического лосося произошла в 2015 и 2016 году в реках Мурманской области из-за вспышки ульцеративного дермального некроза. Власти были вынуждены запретить лов рыбы в реке Кола.