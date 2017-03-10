В России День святого Патрика включили в церковный календарь

10 Марта 2017 года, 14:50

РОССИЯ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – Русская православная церковь включила в месяцеслов святителя Патрикия, известного в странах западной Европы под именем святого Патрика. Особую известность в нашей стране он имеет как небесный покровитель Ирландии. Праздник в России будет отмечаться 30 марта.

«Важным вопросом, рассмотренным в рамках сегодняшнего заседания Священного Синода, стало включение в месяцеслов имен древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года. В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых – святитель Патрикий», – рассказал «Интерфаксу» глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Перечень святых формировался на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской православной церкви, а также на основании традиции их почитания в других поместных Православных церквях. Отметим, что в западных странах День святого Патрика ежегодно отмечается 17 марта – в день земной кончины покровителя.

Фото: Reuters