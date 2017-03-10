Bugatti выпустили яхту в стиле модели Chiron

10 Марта 2017 года, 18:00

Компания Bugatti совместно с американской верфью Palmer Johnson построили, пожалуй, самую красивую спортивную яхту в мире. Судно получило имя Niniette 66, где цифры - это футы, то есть длина яхты составляет 20 метров.

Проект разработки яхты в стиле гиперкаров Bugatti стартовал в 2015 году. Целью обоих компаний было сделать «самую роскошную спорт-яхту, которая представляла бы бескомпромиссный опыт над водной гладью«. Niniette 66 оснащается двигателем V8 от MAN мощностью 1000 или 1200 сил. Максимальная скорость составляет 44 узлов или более 80 км/ч.

«Нашей задачей было создать яхту, в которой переплетались современная роскошь, утонченный стиль и непревзойденное качество», - сообщил глава верфи Палмер Джонсон.

С роскошью у Niniette 66 полный порядок. В её отделке щедро используется карбон, алюминий, натуральное полированное дерево, кожа высших сортов и мрамор. На открытой палубе находятся джакузи, площадки для загара, бар, диваны. Есть даже костровая чаша, в который разгорается настоящий огонь! В нижнем отсеке находятся спальные комнаты.

В планах у судостроителя построить 15-метровую модель яхты, а также флагманскую длиной в 24 метра. Стоимость Niniette 66 не называется.