В Баренцевом море состоялась «дуэль» подводных лодок «Юрий Долгорукий» и «Обнинск»

10 Марта 2017 года, 15:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – Экипажи атомных подводных лодок Северного флота «Юрий Долгорукий» и «Обнинск» выполнили плановые задачи курса боевой подготовки в Баренцевом море. Наиболее сложным этапом совместных маневров в дуэльном варианте стало практическое выполнение торпедных стрельб по подводной цели. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, каждая АПЛ израсходовала по одной торпеде. Затем они были подняты из воды катером-торпедоловом. Он отметил, что стрельбы выполнялись торпедой, которая не оснащена боевой частью.

Подводники также отработали задачи по поиску и скрытному слежению за партнером - «противником», выполнили элементы боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию, отрыв от преследования с постановкой помех и ложной цели.

Напомним, что до 2020 года ВМФ России должен получить восемь атомных подводных лодок проектов «Борей».

Фото: Пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»