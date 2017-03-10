К «Мурманскому морскому пароходству» предъявили иск на 382 млн рублей

10 Марта 2017 года, 15:55

МУРМАНСК/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – «Арктическая горная компания», которая занимается разработкой антрацита на полуострове Таймыр, просит суд взыскать с «Мурманского морского пароходства» около 382 миллионов рублей. Кроме этого расторгнуть договор о морской перевозке грузов, заключенный 3 февраля 2015 года. Из материалов Арбитражного суда Мурманской области видно, что 375 миллионов – это неотработанный аванс.

Следующее разбирательство по данному делу назначено на 28 марта 2017 года, согласно определению суда компания из Московской области будет присутствовать на заседании путем видеоконференц-связи.