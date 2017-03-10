Неудачная попытка спасти семимесячную дочь довела жительницу Апатитов до скамьи подсудимых

10 Марта 2017 года, 15:50

АПАТИТЫ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – В суд направлено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Апатитов, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей семимесячной дочери. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

В июле 2016 года обвиняемая, находясь в ванной комнате, схватила за руку соскользнувшую с её рук семимесячную дочь. Как выяснилось позднее, этими действиями ребёнку был причинен закрытый косопоперечный перелом средней трети диафиза левой плечевой кости. Женщина о травме не догадывалась, поскольку видимых телесных повреждений на дочери она не обнаружила.

«В результате описанных действий и последующего бездействия матери, перелом осложнился гнойно-некротическим воспалением мягких тканей в области перелома, который повлёк и смерть ребёнка», - сообщили в СУ СКР.

В ходе следствия обвиняемая признала свою вину. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде двух лет лишения свободы.