В Мурманской области будет создано два полигона твердых бытовых отходов

10 Марта 2017 года, 16:40

РОССИЯ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской провёл совещание по вопросам перехода предприятий, осуществляющих деятельность в Арктике, на наилучшие доступные технологии, а также перехода арктических регионов на новую систему обращения с отходами.

Как сообщили в региональном правительстве, участие в совещании принял заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора. Он выступил с докладом о переходе Мурманской области на новую систему обращения с отходами.

Сообщается, что одной из основных задач по обеспечению экологической безопасности региона станет построение современной системы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами (ТКО). Напомним, что Мурманская область вошла в число 25 пилотных регионов, готовых к внедрению современной системы обращения с отходами.

В основу оптимального сценария развития системы обращения с ТКО. В его основу положены минимизация количества объектов размещения отходов с учетов приоритетов государственной политики и соблюдение требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В северной части региона уже в конце текущего года будут созданы мусоросортировочный комплекс, полигон ТКО, а также три мусороперегрузочные станции. Никора сообщил, что по аналогичному принципу планируется построение системы обращения с ТКО в южной части Мурманской области.

Кроме того, в докладе заместитель губернатора отметил важность организации обращения с отходами в отдаленных труднодоступных малонаселенных пунктах, а также реализации в Арктической зоне РФ законодательных норм о расширенной ответственности производителя.

«Учитывая эти специфические для субъектов Арктической зоны РФ особенности и проблемы, необходимо внести изменения в действующее законодательство в области обращения с отходами, установив специальные требования к организации обращения с ТКО в Арктической зоне РФ», - подчеркнул Никора.