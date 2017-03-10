В Заполярье до -14º и гололедица

11 Марта 2017 года, 08:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 марта/ БИ-ПОРТ - В Заполярье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -4-9º, при прояснениях до -14º, днем от 0 до -5º. Гололедица.

Как сообщают синоптики 11 марта, Кольский полуостров находится под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В этот период в нашем регионе будет преобладать облачная и ветреная погода, а температура воздуха несколько превысит климатические нормы.

Сейчас в Мурманске -7; Ветер: ю 5-7 м/с; Давление: 748 мм.рт.ст; Уровень радиации: 6 мкр/ч.