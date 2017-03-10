ООН рапортует о крупнейшем гуманитарном кризисе

11 Марта 2017 года, 09:34

МИР/ 11 марта - В ООН заявили, что мир переживает крупнейший гуманитарный кризис с 1945 года, передает Associated Press.

Об этом сказал глава отдела ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайэн. Он добавил, что около 20 млн человек в мире столкнулись с голодом.

«Без коллективных и скоординированных усилий эти люди просто умрут с голоду, и многие другие будут страдать и умирать от болезней», — сказал он.

В ООН призвали оказать незамедлительную финансовую помощь Йемену, Южному Судану, Сомали и Нигерии.

Фото: Twitter