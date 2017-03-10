У популярного «Ждуна» появится пара

МИР/ 11 марта - Голландская художница Маргрит ван Брифорт решила создавшая пару «Ждуна». Об этом она сообщила в соцсетях.
«Работаю...новая скульптура...что это будет: Ждун или Ждунья?», — написала она.
Напомним, Ждун — симпатичное создание, которого на самом деле зовут Homunculus Loxodontus, живет в голландском городе Лейдене в детской больнице Вильяма-Александра. Существо, созданное художницей Маргрит ван Брифорт, символизирует посетителей поликлиники, терпеливо ждущих своей очереди у дверей врача.