14-летняя Валерия Красношапка разыскивается в Мурманске

11 Марта 2017 года, 13:20

МУРМАНСК/ 11 марта/ БИ-ПОРТ – Полиция разыскивает пропавшую без вести 14-летнюю девушку. Известно, что Валерия Красношапка ушла из дома 7 марта и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14 лет, рост 159 см, худощавого телосложения, волосы русые, прямые, длинные, глаза зеленые. Была одета: куртка спортивная светло-салатового цвета, джинсы темного цвета, кроссовки темного цвета.

Любую информацию о девушке можно сообщить в отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску по телефонам 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть), 40-60-89 (группа розыска).