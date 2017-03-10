БПК «Североморск» побывал в порту Дар-эс-Салам

11 Марта 2017 года, 13:46

МИР/ 11 марта/ БИ-ПОРТ - Отряд кораблей Северного флота впервые выполнил деловой заход в порт Дар-эс-Салам Республики Танзания. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

Три дня российские моряки провели в порту, где ознакомились с достопримечательностями, культурой и национальными традициями. Во время стоянки кораблей и судов в Дар-эс-Саламе на их борту побывали семьи сотрудников посольства России, которые встретились с командованием и экипажем БПК «Североморск».

Выход отряда кораблей Северного флота из территориальных вод Танзании состоялся накануне вечером. Сейчас корабли и суда продолжают выполнять поставленные задачи в юго-западной части Индийского океана в соответствии с планом дальнего похода.

Напомним, поход большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск» и судов обеспечения продолжается с 15 октября. В течение трёх месяцев экипаж БПК обеспечивал боевую устойчивость корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» по маршруту перехода в Средиземное море и в ходе проведения боевой операции у берегов Сирии. Задачи длительного плавания в Индийском океане североморцы выполняют с середины января.