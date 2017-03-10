УМВД: По факту ДТП с пассажирскими автобусами возбуждено административное производство

12 Марта 2017 года, 02:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 марта/БИ-ПОРТ – По факту ДТП с автобусами на автодороге Кировск-Коашва возбуждено административное производство по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД и правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней степени тяжести вреда здоровью). Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По последним данным, в ДТП телесные повреждения получили 11 пассажиров, все они воспользовались медицинской помощью амбулаторно.

Напомним, ДТП произошло субботним утром в двух километрах от Коашвы. По предварительной информации, на перекрестке пассажирский автобус «МАЗ», следуя по маршруту, не предоставил преимущества «Икарусу».

Оба водителя, управлявшие транспортными средствами, на момент совершения ДТП были трезвы.