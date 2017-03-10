УМВД: По факту ДТП с пассажирскими автобусами возбуждено административное производство

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
Календарь праздничных и памятных дат на март 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на март 2017 года
Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска» Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска»
Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном
Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна
 
 

Видеоновости16+

В редакцию «Вечёрки» пожаловали кошки. Мурманчане голосуют за новый символ газеты
 
 
 
 

Курсы валют 11.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,0143
0,4336
1 USD
Доллар США
59,2174
0,3856
1 EUR
Евро
62,7408
0,7497
10 NOK
Норвежских крон
68,9488
0,0575
10 SEK
Шведских крон
65,5865
0,5696
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
5.8 м/с
давление 752.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Областной Минздрав продолжает сокращать число мест в стационарах
10 Марта 2017, 15:40
Областной Минздрав продолжает сокращать число мест в стационарах
Мурманской сёмге вновь может грозить смертельная болезнь
10 Марта 2017, 14:31
Мурманской сёмге вновь может грозить смертельная болезнь
МЧС планирует увеличить группировку в Арктике за счет авиадесанта
10 Марта 2017, 13:45
МЧС планирует увеличить группировку в Арктике за счет авиадесанта
Гвоздики, лук и капусту разрешили ввозить из Турции
10 Марта 2017, 11:48
Гвоздики, лук и капусту разрешили ввозить из Турции
 
 
 
 

Самое читаемое

«Мобильный банк» подвел мурманчанина
11 Марта 2017, 14:15
В музее Мурманска открылась персональная выставка Никаса Сафронова
11 Марта 2017, 10:00
Более 40-ка человек попали в ДТП по дороге в Коашву
11 Марта 2017, 13:55
В ДТП с пассажирскими автобусами пострадали 5 человек
11 Марта 2017, 12:44
В областном центре обнаружили «липовую» купюру
11 Марта 2017, 16:00
14-летняя Валерия Красношапка разыскивается в Мурманске
11 Марта 2017, 13:20
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » УМВД: По факту ДТП с пассажирскими автобусами возбуждено административное производство
 
 
 
 
12 Марта 2017 года, 02:35

УМВД: По факту ДТП с пассажирскими автобусами возбуждено административное производство


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 марта/БИ-ПОРТПо факту ДТП  с автобусами на автодороге Кировск-Коашва возбуждено административное производство по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД и правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней степени тяжести вреда здоровью). Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По последним данным, в ДТП телесные повреждения получили 11 пассажиров, все они воспользовались медицинской помощью амбулаторно.

Напомним,  ДТП произошло субботним утром в двух километрах от Коашвы. По предварительной информации, на перекрестке пассажирский автобус «МАЗ», следуя по маршруту, не предоставил преимущества «Икарусу».

Оба водителя, управлявшие транспортными средствами, на момент совершения ДТП были трезвы.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Продавец, «забыв» про время, продавала алкоголь ночью
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта