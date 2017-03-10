Синоптики: на побережье Мурмана ожидается опасное волнение

12 Марта 2017 года, 10:42

МУРМАНСК/12 марта/БИ-ПОРТ – В Заполярье ожидается переменная облачность. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью -4-9º, при прояснениях до -14º, днем от 0 до -5º. Гололедица.

Как сообщают синоптики, с 8 часов на побережье Мурмана ожидается опасное волнение 6,0-7,0 м. Такая обстановка сохранится до конца суток 12 марта.

Кольский полуостров в эти выходные находится под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В этот период в регионе преобладает облачная и ветреная погода, а температура воздуха несколько превысит климатические нормы. На западе моря ветер северный, северо-западный 17-22 м/с, медленное обледенение судов.

Сейчас в Мурманске Мурманск -4; Ветер: юз 7-15 м/с; Давление: 747 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 6 мкр/ч.