Скончалась участница группы Sister Sledge

12 Марта 2017 года, 13:00

США/12 марта - В США скончалась Джони Следж, участница музыкальной группы Sister Sledge, сообщает Associated Press. Следж было 60 лет.

Певица была найдена в ее доме в штате Аризона. Причина смерти пока неизвестна. Представитель группы Бив Уоррен добавил, что женщина не была больна.

«Мы благодарны за ваши молитвы и плачем о потере сестры, матери, тети, племянницы», — говорится в заявлении семьи певицы.

Sister Sledge — американская музыкальная группа. Состояла из сестер Дебби, Ким, Джони и Кэти Следж.