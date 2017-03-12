СМИ: экспедиция Минобороны прошла от материка до острова в море Лаптевых

12 Марта 2017 года, 15:25

РОССИЯ/12 марта - Участники арктической экспедиции прошли от материка до острова Котельный, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова.

«Представители Минобороны России и предприятий промышленности на современных образцах снегоболотоходной техники преодолели 1140 километров по ледовому покрытию моря Лаптевых и прибрежной зоне, достигли цели. Члены экспедиции Минобороны стали первыми в мире, кому удалось дойти на технике от материковой части до острова Котельный», — заявил он.

По его словам, через несколько дней, после пополнения запасов и отдыха, экспедиция отправится по ледовому покрытию обратно в Тикси (Якутия).

«В ходе экспедиции уже проведено около 100 различных исследований и лабораторных работ по возможностям техники ее эргономическим возможностям, в том числе по проведению технического обслуживания и ремонта техники», — отметил Булгаков.

Он добавил, что испытаниям также подвергаются перспективные кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстровозводимые палатки, средства определения толщины льда в стационарном и переносном исполнениях, новые водоочистительные и опреснительные установки, средства медицинского обеспечения в арктическом исполнении.