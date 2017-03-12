Зураб Соткилава отмечает 80-летие

12 Марта 2017 года, 16:20

РОССИЯ/12 марта - Президент России Владимир Путин поздравил оперного певца Зураба Соткилаву с 80-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Вас знают как яркого, талантливого артиста и по праву считают подлинной звездой отечественной и мировой оперы. Уникальные вокальные данные, упорный труд и, конечно, неподражаемый артистический темперамент и обаяние позволили Вам добиться успеха, завоевать высочайшее профессиональное признание и любовь публики», — говорится в сообщении.

Владимир Путин пожелал Соткилаве здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

В 2015 году оперный певец Зураб Соткилава сообщил, что излечился от рака.