Около Мишуково произошло столкновение автомобилей

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 МАРТА/ БИ-ПОРТ – Массовое столкновение, участниками которого стали 13 автомобилей, произошло сегодня в Кольском районе около Мишуково на 1414 километре автодороги «Кола». По предварительной информации, причиной ДТП стала нулевая видимость из-за неблагоприятных погодных условий. Пострадавших нет. Как сообщили «Би-порту» в УМВД России по Мурманской области, на месте работают три экипажа ДПС. Движение транспорта ограничено,в настоящий момент принимаются меры по максимально быстрому устранению автомобилей, попавших в ДТП, с проезжей части для организации движения.