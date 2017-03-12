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Главная » НОВОСТИ » В России будут развивать систему «все включено»
 
 
 
 
12 Марта 2017 года, 17:01

В России будут развивать систему «все включено»


РОССИЯ/12 марта - Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что в России необходимо активнее развивать систему «все включено» для развития внутреннего туризма, передает ТАСС.

По его словам, регионам нужно сделать путешествие по России «комфортным, удобным, недорогим» для российских туристов. Он пояснил, что необходимо нанимать вежливый персонал и развивать систему «все включено».

«Мы прекрасно понимаем, что наши туристы любят эту систему, она пользуется большой популярностью, но, к сожалению, не так много гостиниц функционирует по этой системе», — отметил Сафонов.

Сафонов подчеркнул, что в борьбе за российского туриста возрастает конкуренция. Это связано, в частности, со стабилизацией курса рубля и возвращением Турции на отечественный рынок туристических услуг. Поэтому, по его словам, без соответствующего сервиса регионы будут неконкурентоспособны.

 

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