В Заполярье по погодным условиям перекрыты две дороги

12 Марта 2017 года, 17:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/12 марта/БИ-ПОРТ – Метель вновь стала причиной вынужденного ограничения движения транспорта на некоторых дорогах Заполярья. В данный момент в Мурманской области закрыты для проезда две дороги. Об этом сообщили в «Мурманскавтодоре».

Проезд закрыт по автодороге «Кола» с 1471 км по 1510 км от Заозёрской развилки до Спутника, а также на участке «Кола - Серебрянские ГЭС», с 31 км по 123 км до посёлка Туманный, включая дорогу на Териберку.

Напомним, сегодня ввиду плохой видимости на 1413 км автодороги Р-21 Кола произошло столкновение 13 автомобилей. Движение автотранспорта в районе происшествия уже восстановлено.