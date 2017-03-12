Мурманск: прогноз отключений на 13 марта

12 Марта 2017 года, 19:19

МУРМАНСК/ 12 марта - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 12.00 ул. Володарского, 4

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 13 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 15 МАРТА ул. Зеленая, 82

пр. Кольский, 72, 76, 78, 172

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Аскольдовцев, 43

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 15.00 ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.