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Главная » НОВОСТИ » 17 человек были задействованы в тушении гаражей в Мурманске
 
 
 
 
13 Марта 2017 года, 08:15

17 человек были задействованы в тушении гаражей в Мурманске


МУРМАНСК/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – Сразу несколько гаражей в Мурманске 12 марта. Как сообщал «Би-порт», пожару была присвоена категория 1-БИС. Сообщение о возгорании в АГК №364 на улице Полевой поступило в МЧС в 15:37.

«В результате пожара обрушилась кровля гаражей № 228 и 229 по всей площади, в № 227 разобрана кровля; в гаражах № 228 и 229 повреждены внутренние конструкции на общей  площади 25 кв. м», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения: 17 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

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