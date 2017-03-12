Россия проведет инспекцию норвежской территории

13 Марта 2017 года, 08:50

НОРВЕГИЯ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ - С 13 по 17 марта в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию на территории Норвегии. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 18 тысяч квадратных километров», - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, а также получат брифинги от командования формирований и воинских частей Норвегии.