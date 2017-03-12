Областное правительство изменило условия банковского сопровождения госконтрактов

13 Марта 2017 года, 10:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 марта /БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области внесло изменения в постановление об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, заключаемых для обеспечения нужд Мурманской области.

Согласно новой версии постановления, начальная цена контракта, а также цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком и исполнителем, для которых необходимо банковское сопровождение, снижается в два раза – с 1 млрд рублей до 500 млн рублей.

Кроме того, для банковского сопровождения контрактов сумма также должна уменьшилась в два раза и должна составлять не менее 500 млн рублей.