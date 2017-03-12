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Главная » НОВОСТИ » За отсутствие воды, сотовой связи или Интернета поставщиков могут штрафовать
 
 
 
 
13 Марта 2017 года, 10:35

За отсутствие воды, сотовой связи или Интернета поставщиков могут штрафовать


РОССИЯ/ 13 марта /БИ-ПОРТ – Союз потребителей России предлагает штрафовать управляющие компании, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров за каждый час неоказания услуги. Об этом «Известиям» рассказал директор Института социальной политики, сопредседатель союза Анатолий Голов.

«По закону «О защите прав потребителей» за каждый час просрочки оказания услуги потребителю должны платить 3% от ее стоимости. Однако на поставщиков непрерывных услуг — жилищно-коммунальных, телефонной связи, интернета — эта норма фактически не распространяется», - отметил Голов.

По мнению Голова, сейчас управляющие компании и другие поставщики услуг не несут никакой ответственности перед потребителями. Законодателям следует четко прописать норму, по которой за каждый час отсутствия воды, тепла или интернет-соединения поставщик услуги должен платить неустойку в размере 3% от месячной стоимости, считают в Союзе потребителей.

Предложение Голова поддержали и в Общественной Палате РФ. Председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак полагает, что вопрос должен быть решен на ближайшем заседании президиума Госсовета, посвященного защите прав потребителей.

«Поставщик услуг должен нести ответственность за любой перерыв либо некачественное предоставление услуги. Защита прав и законных интересов потребителя является приоритетом любого государства. Ни при каких условиях потребитель не должен платить за некачественную или неоказанную услугу», - подчеркивает Слепак.

Фото: Twitter

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