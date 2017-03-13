Надежный партнер в холодильном оборудовании

13 Марта 2017 года, 11:35

Непросто вести успешную торговую деятельность при отсутствии всех необходимых условий. Особенно сложно может быть в тех случаях, когда реализуемая продукция требует специальных условий хранения и реализации. Необходимо обзавестись надежным партнером, который сможет предоставить выгодные условия для приобретения и использования холодильных витрин, морозильных камер и прочего подобного. Обращаясь за помощью к профессионалам своего дела, можно рассчитывать на хорошие для себя условия совершения сделки и дальнейшую поддержку. Компания ТДО располагает не только возможностью, но и искренним желанием помочь своим партнерам.



Продажа и аренда

Широкий ассортимент оборудования различного типа сделает выбор необходимого легким и быстрым. Вниманию бизнесменов предоставляется не только возможность купить необходимое, но также и арендовать его на необходимый срок. При этом аренда холодильного оборудования отличается выгодными условиями и будет особенно полезна тем, кто не обладает большим бюджетом.

Компания располагает возможностью предложить новое и бывшей в употреблении оборудование разного вида:

- торговые витрины;

- морозильные камеры;

- открытые прилавки с охлаждением и прочее подобное.

Фирма обладает обширными складскими помещениями. Здесь всегда найдутся экземпляры, интересные, как с точки зрения функциональных возможностей, так и доступной цены. Посещение выставочных площадей станет выгодным многим бизнесменам, начиная от владельцев торговых точек и заканчивая людьми, владеющими достаточно крупными предприятиями.

Выкуп оборудования

Сотрудничество с профессионалами всегда выгодно. Только они могут предложить выкуп торгового оборудования по лучшим для владельца расценкам. Такая услуга помогает экономить немало времени, сил и средств в различных ситуациях.

Компания дает возможность быстро реализовать ставшее ненужным оборудование. Всего в течение нескольких часов сделка может быть доведена до логического конца. Благодаря наличию опыта, сотрудники компании быстро и правильно оценят имеющееся в наличии оснащение. Оплата будет произведена в удобной для владельца форме.

Уже почти двадцать лет фирма предлагает свои услуги всем нуждающимся. За это время она успела обзавестись немалым кругом постоянных клиентов. С каждым днем их количество увеличивается, что является одной из лучших рекомендаций к сотрудничеству.