Материнский капитал могут заменить ежемесячными пособиями

13 Марта 2017 года, 11:52

РОССИЯ/ 13 марта /БИ-ПОРТ – В Госдуме предлагают ввести более гибкую систему поддержки семей вместо материнского капитала. С инициативой выступили член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Они рассказали «RT», что предлагают выплачивать пособия до 15 тысяч рублей, предоставление земельных участков и вместительных автомобилей многодетным родителям.

Речь идёт о ежемесячных выплатах на родных и усыновлённых детей до достижения ими 18 лет — три тысячи рублей за одного ребёнка, восемь тысяч за двоих и 15 тыс. руб. за троих детей. Авторы проекта предполагают, что эти деньги смогут получать все родители вне зависимости от материального положения семьи. Материнский капитал же предлагается отменить – эта программа, по мнению инициаторов изменений, себя не оправдала.

«От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка и люди пытаются обналичить полученное. Нужна конкретная материальная помощь — пособие, на которое можно содержать детей», - считает Вострецов.

Авторы инициативы о ежемесячных выплатах родителям также предлагают выделять семьям, в которых воспитываются пять или более детей, земельный участок с подключёнными коммуникациями под строительство дома, если же в семье воспитывается семь или более детей – ещё и автомобиль «Газель». Контроль за исполнением предложенного закона предполагается возложить на губернаторов.

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