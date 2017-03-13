Экспедиция Министерства обороны первой в мире дошла по льду до острова Котельный

13 Марта 2017 года, 12:17

МИР/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – Экспедиция Министерства обороны, испытывающая разработки вооружения и техники в арктических условиях, достигла острова Котельный в архипелаге Новосибирских островов. Ее участники стали первыми в мире, кому удалось дойти на технике от материковой части до острова Котельный. Маршрут проходил по побережью моря Лаптевых через поселок Тикси, мыс Святой Нос, проливы Дмитрия Лаптева и Санников. Всего было пройдено 1140 километров на современных образцах снегоболотоходной техники.

«К настоящему моменту проведено около 100 исследований и лабораторных работ по эргономическим возможностям, в том числе по ее техническому обслуживанию и ремонту техники, – сообщают в Министерстве. – Испытаны кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстровозводимые палатки для проживания и обслуживания военной гусеничной техники, а также стационарные и переносные средства определения толщины льда, новые водоочистительные и опреснительные установки».

Кроме того, проведена оценка различных аспектов эксплуатации в условиях низких температур, доходящих до – 60 градусов. В пути были опробованы двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ. Через несколько дней экспедиция отправится по ледовому покрытию обратно в Тикси. За несколько недель предстоит преодолеть около 1200 километров.