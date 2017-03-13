В Росгвардии впервые с момента создания началась внезапная проверка боеготовности

13 Марта 2017 года, 12:30

РОССИЯ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – С сегодняшнего дня началась внезапная проверка боевой готовности войск Росгвардии. Она станет первой с момента создания нового федерального органа исполнительной власти и начнется в Центральном федеральном округе.

«Все подразделения будут задействованы, но когда конкретно проверка пройдет в нашем округе, мы не знаем», – рассказал «Би-порту» представитель Управления Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко.

В соответствии с задачами в ходе мероприятий будет отрабатываться готовность к борьбе с диверсионно-разведывательными группами, террористическими и экстремистскими формированиями.

«Проведен комплекс мероприятий по противодействию террористическим угрозам вблизи объектов, охраняемых войсками, с воинскими частями спланированы тактико-специальные учения с выходом на полигоны и в учебные центры, – говорится в официальном сообщении федеральной службы. – Подразделения Росгвардии с использованием специальной и бронированной техники отрабатывают практические действия по нейтрализации условных террористов».

Год назад президент объявил о создании национальной гвардии на базе внутренних войск МВД. Ключевой задачей нового ведомства стала борьба с терроризмом и обеспечение общественной безопасности.