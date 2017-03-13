«Нордавиа» признана лучшей авиакомпанией по версии Forbes

13 Марта 2017 года, 13:34

РОССИЯ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – Региональная авиакомпания «Нордавиа» вошла в ТОП-12 лучших российских перевозчиков в 2016 году по версии Forbes. Рейтинг качества был составлен на основе собственных данных и на исследованиях отраслевого агентства «Авиапорт». Данные по стоимости перелёта были специально проанализированы

Для оценки ценовой политики специально для Forbes российский авиационный метапоисковик проанализировал продажи около 500 рейсов, для которых был выведен средний чек на одного взрослого пассажира.

По совокупности полученных данных первое место в рейтинге заняла авиакомпания «Сибирь», выполняющая рейсы под брендом S7. Несмотря на то, что в 2016 году более 28 млн пассажиров предпочли «Аэрофлот» (у S7 этот показатель 9,5 млн человек), соотношение цены и качества, а также пунктуальность при выполнении регулярных рейсов была выше у S7, чем у национального перевозчика, который занял вторую строчку в Forbes. Согласно статистики Росавиации, в 2016 году авиакомпания S7 Airlines была признана самой пунктуальным перевозчиком на регулярных внутрироссийских рейсах – с задержкой было выполнено менее 1% рейсов из более чем 73 тысяч.

Третью и четвёртую строчки занимают «дочки» национального перевозчика – низкобюджетная «Победа» и экономичная «Россия». Напомним, «Победа» предпринимает очередную попытку выйти на мурманское направление, а «Россия» круглогодично выполняет ежедневные рейсы из Мурманска в Петербург: два в зимний период и три – в летний.

На пятое место рейтинга эксперты поставили авиакомпанию UTair. В минувшем году компания смогла более-менее оправиться от кризиса, серьезно сократив издержки и переложив часть расходов на пассажиров. Согласно данным Росавиации, ЮТэйр в 2016 году стал вторым по пунктуальности перевозчиком на регулярных внутрироссийских рейсах: чуть более 1% рейсов авиакомпания выполнила с задержкой. Из Мурманска ЮТэйр выполняет один ежедневный рейс в Москву (аэропорт Внуково).

Несмотря на то, что в прошедшем году основной мурманский перевозчик значительно «просел» по пунктуальности – по статистике Росавиации за 2016 год из 9701 рейсов, выполненных «Нордавиа», с задержкой совершались 4,9% – суммарное соотношение цена/качество позволило региональной авиакомпании войти в ТОП-12, заняв седьмую строчку. Примечательно, что S7 выполняет в Мурманск рейсы по договору код-шеринга с авиакомпанией «Нордавиа», которая в рейтинге Forbes заняла седьмую строчку.

Замыкает рейтинг – авиакомпания Red Wings, один из немногих российских перевозчиков, выполняющих рейсы на отечественных самолётах. Как и в случае с «Нордавиа», владельцем Red Wings является компания «Скай Инвест», однако операционные и производственные итоги перевозчика значительно уступают региональной авиакомпании Северо-Западного региона. Во время нестабильной работы аэропорта Мурманска в декабре прошлого года, Red Wings выполнили несколько рейсов, так как вместимость российских Ту-214 превосходит провозную ёмкость эксплуатируемых «Нордавиа» Боингов.

Кроме вышеперечисленных, в ТОП-12 также вошли: «Уральские авиалинии» (6 место), «Якутия» (8 место), «ВИМ-авиа» (9 место), «NordStar» (10 место), «Ямал» (11 место). Отметим, что ГТК «Ямал» летом будет выполнять прямые рейсы из Мурманска в Симферополь.

Фото: М. Паламарчук, А. Кваснюк, А. Шемякин