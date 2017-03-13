«Нордавиа» признана лучшей авиакомпанией по версии Forbes

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Стрелковый клуб «Кречет» приглашает 18 марта на охотничий биатлон Стрелковый клуб «Кречет» приглашает 18 марта на охотничий биатлон
Победу в юбилейной «Лыжне дружбы» одержали россияне Победу в юбилейной «Лыжне дружбы» одержали россияне
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
Календарь праздничных и памятных дат на март 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на март 2017 года
Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска» Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска»
 
 

Видеоновости16+

Как будем голосовать? В Думу внесены законопроекты об отмене открепительных удостоверений
 
 
 
 

Курсы валют 11.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,0143
0,8752
1 USD
Доллар США
59,2174
0,9544
1 EUR
Евро
62,7408
1,0345
10 NOK
Норвежских крон
68,9488
0,2149
10 SEK
Шведских крон
65,5865
0,8635
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-2°
3.7 м/с
давление 764.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

«Нордавиа» признана лучшей авиакомпанией по версии Forbes
13 Марта 2017, 13:34
«Нордавиа» признана лучшей авиакомпанией по версии Forbes
В Росгвардии впервые с момента создания началась внезапная проверка боеготовности
13 Марта 2017, 12:30
В Росгвардии впервые с момента создания началась внезапная проверка боеготовности
Материнский капитал могут заменить ежемесячными пособиями
13 Марта 2017, 11:52
Материнский капитал могут заменить ежемесячными пособиями
Комплексы ПВО Северного флота отправились на учения в Астраханскую область
13 Марта 2017, 11:07
Комплексы ПВО Северного флота отправились на учения в Астраханскую область
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске горят гаражи
12 Марта 2017, 18:03
Около Мишуково произошло столкновение автомобилей
12 Марта 2017, 14:29
Полицейского в Мурманской области обвиняют в мошенничестве
13 Марта 2017, 11:21
Порывы ветра в Мурманской области будут достигать 34 м/с
12 Марта 2017, 17:48
В Мурманске ожидается усиление ветра
12 Марта 2017, 15:10
Дорога на Териберку закрыта по погодным условиям
12 Марта 2017, 15:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » «Нордавиа» признана лучшей авиакомпанией по версии Forbes
 
 
 
 
13 Марта 2017 года, 13:34

«Нордавиа» признана лучшей авиакомпанией по версии Forbes


РОССИЯ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – Региональная авиакомпания «Нордавиа» вошла в ТОП-12 лучших российских перевозчиков в 2016 году по версии Forbes. Рейтинг качества был составлен на основе собственных данных и на исследованиях отраслевого агентства «Авиапорт». Данные по стоимости перелёта были специально проанализированы

Для оценки ценовой политики специально для Forbes российский авиационный метапоисковик проанализировал продажи около 500 рейсов, для которых был выведен средний чек на одного взрослого пассажира.

23 2

По совокупности полученных данных первое место в рейтинге заняла авиакомпания «Сибирь», выполняющая рейсы под брендом S7. Несмотря на то, что в 2016 году более 28 млн пассажиров предпочли «Аэрофлот» (у S7 этот показатель 9,5 млн человек), соотношение цены и качества, а также пунктуальность при выполнении регулярных рейсов была выше у S7, чем у национального перевозчика, который занял вторую строчку в Forbes. Согласно статистики Росавиации, в 2016 году авиакомпания S7 Airlines была признана самой пунктуальным перевозчиком на регулярных внутрироссийских рейсах – с задержкой было выполнено менее 1% рейсов из более чем 73 тысяч.

23 3

Третью и четвёртую строчки занимают «дочки» национального перевозчика – низкобюджетная «Победа» и экономичная «Россия». Напомним, «Победа» предпринимает очередную попытку выйти на мурманское направление, а «Россия» круглогодично выполняет ежедневные рейсы из Мурманска в Петербург: два в зимний период и три – в летний.

23 4

На пятое место рейтинга эксперты поставили авиакомпанию UTair. В минувшем году компания смогла более-менее оправиться от кризиса, серьезно сократив издержки и переложив часть расходов на пассажиров. Согласно данным Росавиации, ЮТэйр в 2016 году стал вторым по пунктуальности перевозчиком на регулярных внутрироссийских рейсах: чуть более 1% рейсов авиакомпания выполнила с задержкой. Из Мурманска ЮТэйр выполняет один ежедневный рейс в Москву (аэропорт Внуково).

23 5

Несмотря на то, что в прошедшем году основной мурманский перевозчик значительно «просел» по пунктуальности – по статистике Росавиации за 2016 год из 9701 рейсов, выполненных «Нордавиа», с задержкой совершались 4,9% – суммарное соотношение цена/качество позволило региональной авиакомпании войти в ТОП-12, заняв седьмую строчку. Примечательно, что S7 выполняет в Мурманск рейсы по договору код-шеринга с авиакомпанией «Нордавиа», которая в рейтинге Forbes заняла седьмую строчку.

23 6

Замыкает рейтинг – авиакомпания Red Wings, один из немногих российских перевозчиков, выполняющих рейсы на отечественных самолётах. Как и в случае с «Нордавиа», владельцем Red Wings является компания «Скай Инвест», однако операционные и производственные итоги перевозчика значительно уступают региональной авиакомпании Северо-Западного региона. Во время нестабильной работы аэропорта Мурманска в декабре прошлого года, Red Wings выполнили несколько рейсов, так как вместимость российских Ту-214 превосходит провозную ёмкость эксплуатируемых «Нордавиа» Боингов.

Кроме вышеперечисленных, в ТОП-12 также вошли: «Уральские авиалинии» (6 место), «Якутия» (8 место), «ВИМ-авиа» (9 место), «NordStar» (10 место), «Ямал» (11 место). Отметим, что ГТК «Ямал» летом будет выполнять прямые рейсы из Мурманска в Симферополь.

Фото: М. Паламарчук, А. Кваснюк, А. Шемякин

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Марина Ковтун заняла 23 место в медиарейтинге российских женщин
2.
Парк воздушных судов «Нордавиа» пополнится двумя Airbus A320
3.
Дмитрий Филиппов занял 5 место в медиарейтинге первых лиц субъектов СЗФО
4.
ВЦИОМ: доверие россиян к «Единой России» и президенту продолжает расти
5.
Мурманская область заняла 3 место по реализации «майских указов» в сфере экономики
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта