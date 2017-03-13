На Серебрянской ГЭС-1 завершен капитальный ремонт гидроагрегата

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ - На Серебрянской ГЭС-1 завершился капитальный ремонт гидроагрегата №1. В ходе работ проведена реконструкция системы возбуждения, маслонапорной установки, регуляторов скорости и релейной защиты, также выполнена замена отдельных узлов рабочего колеса и гидромеханического оборудования.
«Ремонт оборудования повысит надежность работы станции. После завершения комплексных испытаний гидроагрегат будет введен в эксплуатацию», — отметил заместитель главного инженера филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Олег Тяпинов.