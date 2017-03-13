Радиоэлектронный комплекс «Мурманск» развернут в Крыму

13 Марта 2017 года, 18:47

РЕСПУБЛИКА КРЫМ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», который состоит на вооружение центра Черноморского флота, развернут в Крыму.

«Установленный в Крыму комплекс берет под полный контроль все корабли НАТО в Средиземном море. Прежде всего, он способен «оглушить» и «ослепить» средства разведки и датчики «интеллектуального» оружия противника на расстоянии до пяти тысяч километров, в то время как большинство других систем РЭБ эффективны на расстоянии до 300 километров», – сказано в специальном проекте «Российской газеты».

«Мурманск» смонтирован на семи грузовиках. Антенный комплекс монтируется на четырех телескопических опорах высотой до 32 метров. Нормативное время развертывания составляет 72 часа, после чего он способен вывести из строя всю электронику бортового вооружения противника.

Фото: army-news.ru