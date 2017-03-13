Журналистам удалось пообщаться с русским мальчиком, которого увезли в Финляндию в багажнике

13 Марта 2017 года, 15:47

ФИНЛЯНДИЯ/ 13 марта /БИ-ПОРТ – Мальчик, которого 8 лет назад вывезли в багажнике автомобиля из России в Финляндию, встретился с журналистами.

Как сообщает «Губернiя Daily», случай произошёл в 2009 году. Мать мальчика Римма Салонен тайно увезла сына в Россию, Антона нашли в 500 километрах от Москвы, на Урале, но он был готов вернуться в Финляндию. Отец Антона договорился с финским дипломатом, и тот вывез ребенка обратно в Финляндию к отцу. Мать мальчика пыталась вернуть ребенка через суд, но ей отказали, и Антон остался в Финляндии.

Издание «Ilma Sanomaat» сходило в гости к мальчику, чтобы узнать, как ему живется в Финляндии. Два года назад Антон и его отец Пааво Салонен переехали из Кокемяки в Харьявалта. Новый дом находится в нескольких минутах ходьбы от торгового центра и других благ цивилизации.

«Мальчик всегда был добрым и послушным, у нас не было никаких проблем. Думаю, что и дальше проблем не возникнет. Сейчас 13-летний Антон учится в седьмом классе местной школы. Новый дом находится всего в 250 метрах от учебного заведения», - говорит отец мальчика. Сам Антон рассказал журналистам, что в новом городе ему комфортно, он уже успел обзавестись друзьями. В свободное время мальчик занимается футболом и играет в компьютерные игры. Сейчас у Антона нет российского гражданства, по-русски мальчик также не говорит.

Несмотря на то, что поначалу семейный спор перерос в беспрецедентный дипломатический конфликт между Россией и Финляндией, родителям удалось изменить ситуацию: каждую субботу отец и сын бывают у матери Антона в Тампере. Сейчас бывшие супруги общаются, пару лет назад они даже вместе ездили в Таллин. Следующим летом отец собирается взять сына снова в путешествие за границу.

«Я никогда не хотел, чтобы Антон рос без мамы. Я не хочу ссориться», - говорит Пааво, однако отмечает, что в Россию больше не вернулся бы – не доверяет местным властям.