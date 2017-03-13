Журналистам удалось пообщаться с русским мальчиком, которого увезли в Финляндию в багажнике

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Стрелковый клуб «Кречет» приглашает 18 марта на охотничий биатлон Стрелковый клуб «Кречет» приглашает 18 марта на охотничий биатлон
Победу в юбилейной «Лыжне дружбы» одержали россияне Победу в юбилейной «Лыжне дружбы» одержали россияне
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
Календарь праздничных и памятных дат на март 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на март 2017 года
Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска» Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска»
 
 

Видеоновости16+

В Норильске впервые состоялся матч Ночной хоккейной лиги России
 
 
 
 

Курсы валют 11.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,0143
0,8752
1 USD
Доллар США
59,2174
0,9544
1 EUR
Евро
62,7408
1,0345
10 NOK
Норвежских крон
68,9488
0,2149
10 SEK
Шведских крон
65,5865
0,8635
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-3°
3.6 м/с
давление 762.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Проезд до Териберки и Туманного открыт
13 Марта 2017, 15:17
Проезд до Териберки и Туманного открыт
Трём жителям Апатитов грозит до 15 лет тюрьмы за истязание и убийство девушки
13 Марта 2017, 15:03
Трём жителям Апатитов грозит до 15 лет тюрьмы за истязание и убийство девушки
«Нордавиа» признана лучшей авиакомпанией по версии Forbes
13 Марта 2017, 13:34
«Нордавиа» признана лучшей авиакомпанией по версии Forbes
В Росгвардии впервые с момента создания началась внезапная проверка боеготовности
13 Марта 2017, 12:30
В Росгвардии впервые с момента создания началась внезапная проверка боеготовности
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске горят гаражи
12 Марта 2017, 18:03
Полицейского в Мурманской области обвиняют в мошенничестве
13 Марта 2017, 11:21
Порывы ветра в Мурманской области будут достигать 34 м/с
12 Марта 2017, 17:48
Трём жителям Апатитов грозит до 15 лет тюрьмы за истязание и убийство девушки
13 Марта 2017, 15:03
Победу в юбилейной «Лыжне дружбы» одержали россияне
13 Марта 2017, 09:20
В Заполярье по погодным условиям перекрыты две дороги
12 Марта 2017, 17:08
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Журналистам удалось пообщаться с русским мальчиком, которого увезли в Финляндию в багажнике
 
 
 
 
13 Марта 2017 года, 15:47

Журналистам удалось пообщаться с русским мальчиком, которого увезли в Финляндию в багажнике


ФИНЛЯНДИЯ/ 13 марта /БИ-ПОРТ – Мальчик, которого 8 лет назад вывезли в багажнике автомобиля из России в Финляндию, встретился с журналистами.

Как сообщает «Губернiя Daily», случай произошёл в 2009 году. Мать мальчика Римма Салонен тайно увезла сына в Россию, Антона нашли в 500 километрах от Москвы, на Урале, но он был готов вернуться в Финляндию. Отец Антона договорился с финским дипломатом, и тот вывез ребенка обратно в Финляндию к отцу. Мать мальчика пыталась вернуть ребенка через суд, но ей отказали, и Антон остался в Финляндии.

Издание «Ilma Sanomaat» сходило в гости к мальчику, чтобы узнать, как ему живется в Финляндии. Два года назад Антон и его отец Пааво Салонен переехали из Кокемяки в Харьявалта. Новый дом находится в нескольких минутах ходьбы от торгового центра и других благ цивилизации.

«Мальчик всегда был добрым и послушным, у нас не было никаких проблем. Думаю, что и дальше проблем не возникнет. Сейчас 13-летний Антон учится в седьмом классе местной школы. Новый дом находится всего в 250 метрах от учебного заведения», - говорит отец мальчика. Сам Антон рассказал журналистам, что в новом городе ему комфортно, он уже успел обзавестись друзьями. В свободное время мальчик занимается футболом и играет в компьютерные игры. Сейчас у Антона нет российского гражданства, по-русски мальчик также не говорит.

Несмотря на то, что поначалу семейный спор перерос в беспрецедентный дипломатический конфликт между Россией и Финляндией, родителям удалось изменить ситуацию: каждую субботу отец и сын бывают у матери Антона в Тампере. Сейчас бывшие супруги общаются, пару лет назад они даже вместе ездили в Таллин. Следующим летом отец собирается взять сына снова в путешествие за границу.

«Я никогда не хотел, чтобы Антон рос без мамы. Я не хочу ссориться», - говорит Пааво, однако отмечает, что в Россию больше не вернулся бы – не доверяет местным властям.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Национальный перевозчик Финляндии сегодня отменит более сотни внутренних рейсов
2.
В Финляндии зафиксирован подъем заболеваемости норовирусной инфекцией
3.
В Финляндии легализовали однополые браки
4.
Пять выходцев из Ближнего Востока и Африки были задержаны в Мурманской области
5.
Жителя Камеруна с просроченной визой задержали в Мурманске
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта