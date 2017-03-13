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Главная » НОВОСТИ » Жителей аварийных домов могут наделить приоритетным правом на переселение из районов Крайнего Севера
 
 
 
 
13 Марта 2017 года, 16:38

Жителей аварийных домов могут наделить приоритетным правом на переселение из районов Крайнего Севера


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области рассматривает возможность включения граждан, проживающих в аварийном жилфонде, в число получателей государственных жилищных сертификатов. Такой сертификат позволяет получить жильё южнее районов Крайнего Севера.

Переселение граждан из Мурманской области в климатически благоприятные регионы осуществляется с 1998 года. В региональном списке имеющих право на переселение из районов Крайнего Севера состоит 26217 семей. Первоочередным правом на получение сертификатов наделены инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с детства.

Сейчас, чтобы жители аварийных домов получили аналогичные права, правительством региона подготовлено соответствующее инициативное предложение о внесении изменений в федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

В январе 2017 года в Правительство Мурманской области поступило 214 государственных жилищных сертификатов на сумму 349 млн рублей. По данным на 10 марта 2017 года, выдано 144 сертификата на сумму 230 млн рублей.

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