Гидрографы Северного флота открыли «плавающий университет» для молодых специалистов

13 Марта 2017 года, 16:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ - 20 молодых специалистов гидрографической службы Северного флота, проходят учебно-методический сбор на борту гидрографического судна «Горизонт» в Баренцевом море. В их числе - военнослужащие и гражданские гидрографы, специализирующиеся на исследованиях арктических морей. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

«С 10 марта они на практике постигают современные методики проведения океанографических работ в высоких широтах. Кроме практической деятельности с молодыми гидрографами проводятся занятия по истории освоения Арктики и арктических исследований и открытий», - говорится в сообщении.

Планируется, что данный сбор продлится до конца начавшейся недели. Его главная цель – подготовить молодых специалистов для проведения научно-исследовательских работ в высокоширотных районах Северного Ледовитого океана и на арктических островах во время их освобождения от ледового покрова.

Фото: morvesti.ru