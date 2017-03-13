Авиаперелёты из Калининграда в Мурманск получат субсидии из федерального бюджета

13 Марта 2017 года, 17:20

РОССИЯ/ 13 марта / БИ-ПОРТ – В рамках программы субсидирования полётов в Калининград начнут работать новые направления – в частности, в Мурманск. Об этом ТАСС сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

«Программа субсидирования полетов в Калининград расширяет свое действие на новые города – это Сочи, Екатеринбург, Мурманск и Архангельск. На ее реализацию направлено 370 млн рублей», - уточнил Нерадько. Перевозки из Мурманска в Калининград осуществляются авиакомпанией «Нордавиа».

Кроме того, по словам главы ведомства, 15 мая начнутся субсидируемые авиаперевозки в Симферополь. Маршрутная сеть же увеличится до 61 направления, бюджетное финансирование составит 475 млн рублей.

«Особый упор будет делаться на развитии перевозок на Дальний Восток и внутри Дальневосточного федерального округа», - отметил также Нерадько.

В этом году программа субсидирования авиаперевозок в 2017 году сокращена с 8,76 млрд рублей до 7,3 млрд рублей.

Напомним, что в прошлом году 11 авиакомпаний подали заявки на участие в программе субсидирования. Программа субсидированных перевозок действовала с 1 июня по 30 ноября 2016 года, на ее реализацию в федеральном бюджете было предусмотрено 611,820 миллионов рублей. В 2016 году Мурманск также стал участником этой программы – регион получил субсидию на авиаперевозки в Крым.

Фото: М. Паламарчук