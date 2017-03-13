Норвежское нефтяное лобби пытается оспорить резолюцию ЕС на запрет бурения в Арктике

13 Марта 2017 года, 19:23

МИР/ 13 марта /БИ-ПОРТ – Норвежские чиновники лоббируют отмену резолюции ЕС, которая требует прекращения бурения нефтяных скважин в море в арктических водах. Такие данные были получены Гринписом из официальных документов.

Письмо норвежского депутата Эйрика Сиверстена, возглавляющего делегацию по арктическому парламентскому сотрудничеству, призывает членов Европейского парламента «исключить на пленарном заседании» проходы в поддержку запрета арктического нефтяного бурения. Пользуясь практически идентичным языком, в письме руководителей самых северных провинций Норвегии звучит резкое возражение против тех же трех пунктов. Кроме того, скандинавская пресса сообщает о согласованных усилиях, как политиков, так и нефтяного лобби по блокированию предлагаемого запрета.

За резолюцию об интегрированной политике ЕС в отношении Арктики Европарламент должен проголосовать в ближайшее время. Норвежское нефтяное лобби выступает против трёх пунктов документа – полного запрета на добычу арктических нефти и газа с целью достижения цели низкоуглеродной экономики, запрета на бурение нефтяных скважин в ледяных арктических водах ЕС и ЕАОС и необходимости ЕС сотрудничать с международными партнерами, чтобы положить конец шельфовому бурению в арктических водах.

Сообщается, что группа, представляющая региональные правительства северных провинций Норвегии, описывает предполагаемый запрет на арктическую нефть как угрозу продолжению поставок газа в Европу, отмечая, что Норвегия добывает нефть и газ из Арктических вод десятилетиями.

Фото: © Matthew Kemp / Greenpeace