К «Арктической горной компании» предъявят встречный иск о взыскании почти 300 миллионов долларов

13 Марта 2017 года, 17:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – «Мурманское морское пароходство» подает встречный иск в адрес «Арктической горной компании» на сумму 296,9 миллионов долларов США. Как рассказали «Би-порту» в ММП, встречное исковое заявление, включающее требование о взыскании указанной суммы, будет подано в установленном порядке.

«Вопреки действующему процессуальному законодательству, арбитражный суд принял к производству исковое заявление ООО «АГК» в связи, с чем ОАО «ММП» поставлено перед необходимостью предпринимать меры по оспариванию действий суда, – сообщил агентству представитель пароходства. – «ММП» вынуждено воспользоваться правом, предоставленным перевозчику Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации и требовать от «АГК» оплаты половины всей суммы фрахта, причитающейся перевозчику по договору, от исполнения которого грузовладелец фактически отказался».

Напомним, «Арктическая горная компания» обратилось с иском о возврате неотработанного аванса и расторжении договора от 3 декабря 2015 года на перевозку судами «Мурманского морского пароходства» в течение пяти лет всего добываемого ООО «АГК» угля. При этом, определением от 13 января 2017 года, суд оставил исковое заявление «Арктической горной компании» без движения до устранения ряда недостатков.