К «Арктической горной компании» предъявят встречный иск о взыскании почти 300 миллионов долларов

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Стрелковый клуб «Кречет» приглашает 18 марта на охотничий биатлон Стрелковый клуб «Кречет» приглашает 18 марта на охотничий биатлон
Победу в юбилейной «Лыжне дружбы» одержали россияне Победу в юбилейной «Лыжне дружбы» одержали россияне
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
Календарь праздничных и памятных дат на март 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на март 2017 года
Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска» Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска»
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 11.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,0143
0,8752
1 USD
Доллар США
59,2174
0,9544
1 EUR
Евро
62,7408
1,0345
10 NOK
Норвежских крон
68,9488
0,2149
10 SEK
Шведских крон
65,5865
0,8635
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
3.8 м/с
давление 762.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Вечером в Хибинах произведут принудительный спуск лавины
13 Марта 2017, 16:55
Вечером в Хибинах произведут принудительный спуск лавины
Проезд до Териберки и Туманного открыт
13 Марта 2017, 15:17
Проезд до Териберки и Туманного открыт
Трём жителям Апатитов грозит до 15 лет тюрьмы за истязание и убийство девушки
13 Марта 2017, 15:03
Трём жителям Апатитов грозит до 15 лет тюрьмы за истязание и убийство девушки
«Нордавиа» признана лучшей авиакомпанией по версии Forbes
13 Марта 2017, 13:34
«Нордавиа» признана лучшей авиакомпанией по версии Forbes
 
 
 
 

Самое читаемое

Полицейского в Мурманской области обвиняют в мошенничестве
13 Марта 2017, 11:21
Трём жителям Апатитов грозит до 15 лет тюрьмы за истязание и убийство девушки
13 Марта 2017, 15:03
В Мурманске появится новый светофор
13 Марта 2017, 16:00
Победу в юбилейной «Лыжне дружбы» одержали россияне
13 Марта 2017, 09:20
В Мончегорске женщину, переходившую дорогу, сбили дважды
13 Марта 2017, 12:05
17 человек были задействованы в тушении гаражей в Мурманске
13 Марта 2017, 08:15
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » К «Арктической горной компании» предъявят встречный иск о взыскании почти 300 миллионов долларов
 
 
 
 
13 Марта 2017 года, 17:15

К «Арктической горной компании» предъявят встречный иск о взыскании почти 300 миллионов долларов


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – «Мурманское морское пароходство» подает встречный иск в адрес «Арктической горной компании» на сумму 296,9 миллионов долларов США. Как рассказали «Би-порту» в ММП, встречное исковое заявление, включающее требование о взыскании указанной суммы, будет подано в установленном порядке.

«Вопреки действующему процессуальному законодательству, арбитражный суд принял к производству исковое заявление ООО «АГК» в связи, с чем ОАО «ММП» поставлено перед необходимостью предпринимать меры по оспариванию действий суда, – сообщил агентству представитель пароходства. – «ММП» вынуждено воспользоваться правом, предоставленным перевозчику Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации и требовать от «АГК» оплаты половины всей суммы фрахта, причитающейся перевозчику по договору, от исполнения которого грузовладелец фактически отказался».

Напомним, «Арктическая горная компания» обратилось с иском о возврате неотработанного аванса и расторжении договора от 3 декабря 2015 года на перевозку судами «Мурманского морского пароходства» в течение пяти лет всего добываемого ООО «АГК» угля. При этом, определением от 13 января 2017 года, суд оставил исковое заявление «Арктической горной компании» без движения до устранения ряда недостатков.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Руководители областных музеев обсудят стратегию развития на 2017 год
2.
Авиаперелёты из Калининграда в Мурманск получат субсидии из федерального бюджета
3.
Жителей аварийных домов могут наделить приоритетным правом на переселение из районов Крайнего Севера
4.
Фестиваль «Молодёжный движ» пройдет в Кандалакше
5.
В Мурманске появится новый светофор
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта