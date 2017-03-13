Мурманск: прогноз отключений на 14 марта

13 Марта 2017 года, 20:00

МУРМАНСК/ 13 марта - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Осипенко, 14

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 13 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 15 МАРТА ул. Зеленая, 82

пр. Кольский, 72, 76, 78, 172

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 пр. Героев-североморцев, 37, 39

ул. Профсоюзов, 22, 24

ул. Шевченко, 24, 26

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

01.00 – 06.00 пр. Ленина, 59

ул. Капитана Егорова, 14, 16

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.