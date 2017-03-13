Воздух в Мурманской области прогреется до +3

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ – 14 марта на Кольском полуострове будет ощущаться приближение весны. В этот период по периферии североатлантических циклонов на Мурманскую область будут смещаться теплые и влажные воздушные массы. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, временами мокрый снег. Температура воздуха от -2 до +3 градусов. Гололедица.
На западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-западный, южный 15-17 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -3 градуса, ветер южный 8-13 м/с.