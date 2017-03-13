Почти восемь тысяч безнадзорных животных отловили в Мурманской области в 2016 году

14 Марта 2017 года, 08:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ - В правительстве Мурманской области обсудили итоги реализации переданных муниципальным образованиям полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2016 году. На указанные было выделено 25,5 млн рублей. Как сообщила заместитель председателя комитета по ветеринарии Мурманской области Виктория Гомерова, фактическая численность отловленных безнадзорных животных в 2016 году составила 7939 голов, что на 796 больше, чем в 2015.

В 2017 году норматив стоимости услуги по отлову одного животного увеличился почти в два раза – до 6,5 тысяч рублей. В этой связи возросли и бюджетные траты на эти цели – до 54,5 млн рублей.

Виктория Гомерова также сообщила, что в этом году проведена работа по подготовке и утверждению единой универсальной методики подсчета безнадзорных животных Методику предлагается утвердить до 1 апреля, после чего в течение полугода опробовать в тестовом режиме на территории города Мурманска.

Первый заместитель главы администрации Мурманска Алексей Лыженков отметл, что проблемы с безнадзорными животнами имются в припортовой зоне, в промзоне, а также в некоторых гаражных кооперативах. В тоже время собственники предприятий не допускают на свою территорию специалистов по отлову.