Бомбардировщики Северного флота поразили береговые цели в Мурманской области

14 Марта 2017 года, 09:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ - Восемь экипажей бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота отработали поражение береговых объектов условного противника на полигоне Лумбовский в Мурманской области.

Упражнения проводились с использованием практического боезапаса. Основной упор был сделан на точность поражения мишеней с различных высот с использованием штатной аппаратуры прицеливания? сообщили «Би-порту» в пресс-слжубе Северного флота.

Полёты на бомбометание лётчики выполняли как в светлое, так и в тёмное время суток. Они действовали в одиночку и в группе. Особое внимание уделялось согласованности групповых действий.

В ходе лётной смены каждый из экипажей Су-24 также отработал задачи по дозаправке в воздухе от танкера Ил-78. Эти воздушные тренировки проводились в отдалении от населённых пунктов Мурманской области, но на сравнительно небольшом расстоянии от базового аэродрома авиаполка.

Фото: topwar.ru