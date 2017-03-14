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Главная » НОВОСТИ » Жителям аварийных квартир могут запретить выбирать жильё при переселении
 
 
 
 
14 Марта 2017 года, 09:50

Жителям аварийных квартир могут запретить выбирать жильё при переселении


РОССИЯ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ — Жителей аварийных домов могут лишить права выбора жилья при переселении. Сейчас они могут настаивать на предоставлении квартиры в новостройке и имеют право отказаться от жилья, купленного на вторичном рынке, однако, как рассказал «Известиям» председатель комиссии Общественной палаты по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор, предложение сделать такой отказ невозможным обсуждался на прошлой неделе на заседании рабочей подгруппы Госсовета по вопросу ликвидации аварийного жилищного фонда.

По словам Шпектора, в ходе обсуждения вопроса члены рабочей подгруппы пришли к мнению, что инициатива должна войти в проект доклада, который представят президенту.

«Людей необязательно селить в новые дома. Нужно предлагать им квартиры на вторичном рынке. Необходимо принять постановление правительства, запрещающее жителю аварийного дома отказаться от получения жилья, купленного на вторичном рынке, если оно признано неаварийным», — считает Шпектор.

Причиной для внесения подобных изменений стало то, что многие российские регионы не имеют возможность строить новые жилые дома в нужных объемах. Кроме того, в этом году заканчивается срок работы Фонда содействия реформированию ЖКХ, который направляет из федерального бюджета средства на софинансирование программ переселения из ветхого и аварийного жилья. Пока неизвестно, будет ли продлена работа фонда, но даже сейчас многие регионы не в состоянии решить проблему из-за нехватки средств.

Первый зампредседателя комиссии ОП РФ по ЖКХ, председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов считает закономерным решение обязать переселяемых брать то, что дают. Однако, по его мнению, надо уделить особое внимание контролю за переселением в приобретенные на вторичном рынке квартиры.

«Было бы печально видеть, что людей переселяют из аварийного жилья в почти аварийное, просто пока не имеющего такого статуса. Здесь серьезную роль должны играть механизмы общественного контроля в жилищной сфере», - полагает Кирьянов.

Эксперт подчеркнул, что заключать договоры купли-продажи жилья на вторичном рынке и оценивать пригодности этого жилья для проживания нужно под строгим контролем общественных организаций и самих переселенцев.

При этом, возможность выбора в любом случае должна оставаться, но выбор стоит ограничить, а переселенцам — не увлекаться поиском лучшего варианта. Шпектор предлагает оставить переселяемым возможность отказаться два раза, а на третий раз человек должен получить то, что ему дадут, если жилье будет соответствовать нормам.

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