ЦБ отозвал лицензию у банка «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС»

14 Марта 2017 года, 10:05

РОССИЯ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ — Центробанк отозвал лицензию у банка «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС». Как сообщают в пресс-службе Банка России, лицензия была отозвана сегодня. Решение было принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Кроме того, банк неоднократно в течение года нарушал требований, предусмотренных федеральным законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сообщается, что «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов.

«В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату банком собственных средств (капитала)», - говорится в сообщении Центробанка.

Сейчас Центробанк назначил временную администрацию банка до момента назначения ликвидатора.

Согласно данным отчетности, по величине активов «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» по состоянию на 1 февраля 2017 года занимал 217 место в банковской системе Российской Федерации. В Мурманске располагался операционный офис банка.

Фото: РИА Новости