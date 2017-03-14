Поставки рыбы в Мурманск сократились на 20% с начала года

14 Марта 2017 года, 10:17

МУРМАНСК/ 14 марта/ БИ-ПОРТ – За два месяца 2017 года объём доставки рыбы в порт Мурманск сократился почти на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Мурманского морского рыбного порта.

«Тенденция печальная: и 2016 по грузообороту рыбы был одним из худших в истории «ММРП», а 2017 обещает быть еще хуже», - говорится в сообщении предприятия.

По данным Баренцев-Беломорского территориального управления Росрыболовства, в прошлом году объемы выгрузки российских рыбопромысловых судов в Норвегии выросли на 20%, в Нидерландах – на 4,5%, на Фарерах – на 4%. Напротив, грузооборот рыбопродукции в Мурманском морском рыбном порту за 2016 год упал на 18%.

Сокращается и количество судозаходов, обычно порт принимал в месяц около сотни судов. В феврале 2017 года рыбный порт обработал 77 судов, из них рыбопромысловых – 74», - сообщили в службе главного диспетчера АО «ММРП».

Фото: В. Новиков