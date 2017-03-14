Минздрав не будет запрещать курить рождённым после 2015 года

14 Марта 2017 года, 10:59

РОССИЯ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ — Минздрав внес поправки в проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» с учетом замечаний коллег из других ведомств. Как рассказали «Известиям» собеседники, знакомые с документами, из новой версии исключили всю спорную конкретику. Эту информацию подтвердили в Минздраве.

Напомним, что в первоначальную версию программы был включён ультимативный запрет на продажу табачной продукции лицам, рождённым после 2015 года. В нынешнем варианте остались только планы на «обеспечение условий, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения (граждан, родившихся после 2015 года) на протяжении всей их жизни будет невозможен».

Внесение изменений может быть связано с протестами Минюста и Минэкономразвития. Ведомства признали запрет на продажу сигарет тем, кто родился после 2015 года, антиконституционным.

«В соответствии с ГК никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. Представляется, что предлагаемый запрет необоснованно ограничит правоспособность граждан, родившихся после 2015 года, что противоречит Конституции и гражданскому законодательству», считает замминистра экономического развития Олег Фомичев.

При этом глава Минздрава Вероника Скворцова заявляет, что задача ведомства — не запретить курить, а повлиять на общественное сознание.

«Мы пользуемся этой концепцией с тем, чтобы влиять на общественное сознание. Это же в закон не превратится, это рамочная концепция», - говорит Скворцова.

В Минздраве также откорректировали часть концепции, касающуюся увеличения налоговой нагрузки на табачные компании. Так, в документе остались слова о необходимости «поэтапного, непрерывного повышения ставок акцизов на табачные изделия до среднего уровня налогообложения среди стран европейского региона», но при этом график изменения и размер ставок акцизов из документа исключили. При этом в проекте концепции осталось предложение о введении «налога на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина», но исключён его размер. Ранее предполагалось, что новый сбор составит 10%. Напомним, что недавно с инициативой ввести «налог на здоровье» для производителей табачной продукции выступили представители Общественной Палаты РФ.

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