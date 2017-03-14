Абонентам Tele2 теперь доступен роуминг в Хорватии и Мозамбике

14 Марта 2017 года, 12:00

МИР/ 14 марта/ БИ-ПОРТ — Tele2 открывает роуминг в Африке — новые партнеры появились в Мозамбике и Тунисе, а также в Объединенных Арабских Эмиратах, Макао и Хорватии, сообщают в пресс-службе компании.

В Мозамбике, Тунисе, ОАЭ и Макао абонентам Tele2 теперь будет доступен автоматический голосовой роуминг по цене 35 рублей за минуту входящего и исходящего вызова на все направления, кроме стран Южной и Северной Америки. Стоимость исходящего SMS или MMS составит 12 рублей.

На территории Хорватии абоненты Tele2 смогут звонить в страны СНГ и Европы за 15 рублей/минута, а стоимость исходящего текстового или мультимедийного сообщения составит 6 рублей. Кроме того, клиенты Tele2 в роуминге могут пользоваться голосовой связью без набора дополнительных команд и оперативно получать информацию о расходах и состоянии счета.

Кроме того, 1 Мб высокоскоростного интернета в Мозамбике, ОАЭ и Макао будет стоить 50 рублей, а при путешествии в Хорватию — 25 рублей. Абонентам также будут доступны опции «Разговоры без границ», при которых минута входящего вызова за границей обойдется абоненту в 5 рублей с абонентской платой 5 рублей в сутки, а также «Интернет за рубежом» (10 Мб трафика за 100 рублей в сутки в Хорватии и за 300 рублей в Мозамбике, ОАЭ и Макао». Клиенты Tele2, путешествующие по Хорватии, могут также воспользоваться услугой «Интернет не отдыхает», которая позволяет скачивать неограниченный объем интернет-трафика за 399 рублей в день.